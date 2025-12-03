Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, по каким улицам в Омске появятся платные парковки

Их готовятся устроить в центре города.

Источник: SuperOmsk.ru

На очередном заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета депутатам представят отчет о проделанной работе по созданию платных парковок в центре города.

Как следует из подготовленного городской администрацией доклада, на данный момент по центральным улицам запланировано создание парковок на 1 211 машино-мест.

«По итогам очередного заседания рабочей группы определена зона действия платных парковок в центральной части города Омска по улицам Фрунзе, Булатова, Бударина и набережной Тухачевского», — говорится в докладе.

Отмечается, что договор на проектирование парковок по указанным улицам и набережной Тухачевского на участке от улицы Кемеровской до метромоста (количество машино-мест не менее 1 тысячи) заключен с ООО «ПРОФИ-ИТ Городские решения».

Ориентировочная стоимость работ по организации платных парковочных мест на указанных улицах составляет 390,2 миллиона рублей, однако в эту сумму не включены затраты на покупку спецтранспорта для размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений.

Уточняется, что начать мероприятия по организации платных парковок в центре города предполагается после доведения финансирования из дорожного фонда Омской области.

Тема будет рассмотрена на ближайшем заседании в четверг, 4 декабря 2025 года.