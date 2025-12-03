Стало известно, по каким улицам в Омске появятся платные парковки

На очередном заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета депутатам представят отчет о проделанной работе по созданию платных парковок в центре города.
Как следует из подготовленного городской администрацией доклада, на данный момент по центральным улицам запланировано создание парковок на 1 211 машино-мест.
«По итогам очередного заседания рабочей группы определена зона действия платных парковок в центральной части города Омска по улицам Фрунзе, Булатова, Бударина и набережной Тухачевского», — говорится в докладе.
Отмечается, что договор на проектирование парковок по указанным улицам и набережной Тухачевского на участке от улицы Кемеровской до метромоста (количество машино-мест не менее 1 тысячи) заключен с ООО «ПРОФИ-ИТ Городские решения».
Ориентировочная стоимость работ по организации платных парковочных мест на указанных улицах составляет 390,2 миллиона рублей, однако в эту сумму не включены затраты на покупку спецтранспорта для размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений.
Уточняется, что начать мероприятия по организации платных парковок в центре города предполагается после доведения финансирования из дорожного фонда Омской области.
Тема будет рассмотрена на ближайшем заседании в четверг, 4 декабря 2025 года.