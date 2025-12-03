Адвокат Добровинский назвал главную ошибку Долиной в деле с мошенничеством

— Ошибка Ларисы и ее юристов заключается в том, что до сегодняшнего дня не было никаких внятных комментариев (не от нее — она как раз не должна ничего говорить), а от стряпчих, которые должны были объяснить, а затем вступить в бой за клиентку. Вот, почему весь интернет в мемах и насмешках над Ларисой Долиной. Чья это ошибка? Только ее, — прокомментировал в своем Telegram-канале Добровинский.