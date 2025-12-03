«Умные» дроны взяли под контроль ночной Шымкент

В пресс-службе уточнили, что беспилотники оснащены мощными фарами, ночной видеосъемкой и голосовыми оповещениями, что позволяет контролировать темные участки города.
Также сказано, что дроны демонстрируют высокую эффективность.
К примеру, за последние 5 дней с их помощью удалось выявить более 50 нарушений, от несоблюдения правил дорожного движения до правонарушений в общественных местах.
Кроме того, беспилотники способны сопровождать транспорт нарушителей, позволяя отслеживать их маршрут вплоть до прибытия экипажа.