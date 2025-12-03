«Умные» дроны взяли под контроль ночной Шымкент

Теперь в арсенале Департамента полиции (ДП) Шымкента есть современные дроны, предназначенные для эффективного патрулирования в ночное время. Такие технологии, как говорят стражи порядка, усиливают ночной контроль и позволяют быстрее реагировать на происходящее, сообщает Zakon.kz.