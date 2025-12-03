Ричмонд
«Умные» дроны взяли под контроль ночной Шымкент

Теперь в арсенале Департамента полиции (ДП) Шымкента есть современные дроны, предназначенные для эффективного патрулирования в ночное время. Такие технологии, как говорят стражи порядка, усиливают ночной контроль и позволяют быстрее реагировать на происходящее, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе уточнили, что беспилотники оснащены мощными фарами, ночной видеосъемкой и голосовыми оповещениями, что позволяет контролировать темные участки города.

Также сказано, что дроны демонстрируют высокую эффективность.

К примеру, за последние 5 дней с их помощью удалось выявить более 50 нарушений, от несоблюдения правил дорожного движения до правонарушений в общественных местах.

Кроме того, беспилотники способны сопровождать транспорт нарушителей, позволяя отслеживать их маршрут вплоть до прибытия экипажа.