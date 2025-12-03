Превью Кайрат — Олимпиакос: шанс взять очки в Лиге Чемпионов

Греческий гигант ждет холодная Астана (минус 11), искусственное поле и «режим» берсерка от алматинцев, сообщает El.kz.
Разница в стоимости составов — почти в 8 раз. У «Олимпиакоса» семь игроков дороже всего «Кайрата». Однако у греков кризис: после матча с "Реалом’травмированы Чикиньо и Даниэл Поденсе. Их отсутствие ослабит креатив гостей.
Молодой лев в Астане.
Главная звезда матча — 18-летний вундеркинд Христос Музакитис, который считается надеждой Греции. Его стоимость (15 млн €) превышает бюджет всего «Кайрата». Талантливый плеймейкер и дирижер управляет командой столь талантливо, что смог подвигнуть их на три гола «Реалу». Противостоять ему может Дамир Касабулат, который провалил последнюю игру с «Копенгагеном».
Ключ к сенсации — скорость и Азамат Туякбаев.
Без дисквалифицированного лидера атаки Дастана Сатпаева «Кайрату» нужны свежие идеи. Идеальный вариант — выпустить 18-летнего воспитанника академии Азамата Туякбаева. Он уже забивал в юношеской Лиге УЕФА в прошлом году, а его скорость и дриблинг могут стать кошмаром для травмированного «Олимпиакоса». Ему по силам встряхнуть игру и стать героем вечера.
В конце-концов, что вознесло «Кайрат» на вершину Олимпа (пока к «Олимпиакосу») — доверие к молодым. И если в последний момент начать давать заднюю, добром это не кончиться. Да и должны же мы ответить чем-то на такой козырь как Христос Музакитис, агент которого ведет переговоры с ведущими клубами мира.
Тактика: контратаки против тонуса.
У «Кайрата» есть еще одно оружие — стремительные контратаки через Жоржиньо и Громыко. Фанаты также призывают дать в матче шанс Зарие, которые терзал в последнем матче «Копенгаген». И вообще, мотивация футболистов, которым нечего терять, и искусственный газон — союзники алматинцев. «Олимпиакос» давно не играл в таких условиях.
Психологический аспект: давление на суперклуб.
Для «Олимпиакоса» этот матч — обязательная победа в борьбе за выход из группы. Любая ошибка против аутсайдера будет раздута греческой прессой до размеров катастрофы. Это давление можно почувствовать с первых минут. Если «Кайрату» удастся сохранить «сухое» поле в первом тайме, в игре гостей могут появиться нервные нотки и поспешность.
Болельщики как 12-й игрок.
Трибуны «Астана арены» должны быть заполнены — стоимость билетов от 15 тысяч тенге не высока и есть шанс организовать поддержку и психологически подавить гостей. Это будет битва не только на поле, но и на трибунах. Объективно, погодные условия позволяли принять матч в Алматы (плюс 6 градусов), однако «Кайрат» привез Лигу Чемпионов в том числе в Астану, в некотором смысле отдав дань уважения болельщикам, которые поддерживали клуб повсеместно.
Примерно также в гостях заставляют своего ребенка спеть песню или станцевать при стечении родственников, чтобы насладиться похвалами многочисленных тетушек за свое одаренное чадо.
Да и кроме того, не забываем про искусственный газон, который заставляет звезд футбола беречь свои дорогостоящие ноги. Здесь даже «Атлетико Мадрид» не смог увезти больше одного очка.