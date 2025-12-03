Трехлетний ребенок оказался в больнице после ДТП в Ростове-на-Дону

На регулируемом перекрестке в Первомайском районе Ростова-на-Дону столкнулись автомобили Audi и Skoda Rapid. В аварии пострадал трехлетний пассажир одной из машин, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, вечером 2 декабря в районе дома № 114 по улице Белорусская Audi под управлением 29-летнего водителя столкнулась со Skoda Rapid, за рулем которой был 31-летний мужчина.
Ребенок находился в салоне Skoda Rapid. После ДТП его доставили в больницу, врачи оказывают помощь. О состоянии маленького пассажира пока официально не сообщается.
Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и проверяет действия водителей. В Госавтоинспекции напомнили, что перекрестки — зона повышенной опасности и призвали соблюдать правила и быть внимательными к другим участникам движения.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
После атак БПЛА 20 жителей Таганрога полностью утратили имущество.
«Спасибо за сына, который спас жизни»: 18-летнего студента из Таганрога, который погиб после атаки БПЛА, похоронили с гитарой.