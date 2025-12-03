Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трехлетний ребенок оказался в больнице после ДТП в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на перекрестке столкнулись две иномарки.

Источник: Комсомольская правда

На регулируемом перекрестке в Первомайском районе Ростова-на-Дону столкнулись автомобили Audi и Skoda Rapid. В аварии пострадал трехлетний пассажир одной из машин, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, вечером 2 декабря в районе дома № 114 по улице Белорусская Audi под управлением 29-летнего водителя столкнулась со Skoda Rapid, за рулем которой был 31-летний мужчина.

Ребенок находился в салоне Skoda Rapid. После ДТП его доставили в больницу, врачи оказывают помощь. О состоянии маленького пассажира пока официально не сообщается.

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и проверяет действия водителей. В Госавтоинспекции напомнили, что перекрестки — зона повышенной опасности и призвали соблюдать правила и быть внимательными к другим участникам движения.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

После атак БПЛА 20 жителей Таганрога полностью утратили имущество.

«Спасибо за сына, который спас жизни»: 18-летнего студента из Таганрога, который погиб после атаки БПЛА, похоронили с гитарой.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше