Новосибирск получил статус «Город для детей» от Совета Федерации и Фонда поддержки детей

Как отмечают в городской администрации, в Новосибирске проживает более 330 тысяч детей. Создание равных возможностей для каждого ребёнка, включая 27 тысяч детей с особенностями развития и 7,5 тысяч с инвалидностью, является одним из главных приоритетов.