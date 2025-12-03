Новосибирск получил статус «Город для детей» от Совета Федерации и Фонда поддержки детей

Новосибирску присвоен новый федеральный статус «Город для детей». Такую высокую оценку работе с юным поколением дали Совет Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как отмечают в городской администрации, в Новосибирске проживает более 330 тысяч детей. Создание равных возможностей для каждого ребёнка, включая 27 тысяч детей с особенностями развития и 7,5 тысяч с инвалидностью, является одним из главных приоритетов.
Для этого в городе активно работают филиалы Городского социального центра и Городского центра социальной помощи семье и детям. Их специалисты оказывают комплексную поддержку: от ранней помощи и реабилитации до социализации и профессиональной ориентации подрастающего поколения.
«Учреждения активно участвуют в проектной и грантовой деятельности, развивая новые направления работы», — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.