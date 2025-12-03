Ричмонд
Новосибирск получил статус «Город для детей» от Совета Федерации и Фонда поддержки детей

В городе работают филиалы Городского социального центра и Городского центра социальной помощи семье и детям.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирску присвоен новый федеральный статус «Город для детей». Такую высокую оценку работе с юным поколением дали Совет Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как отмечают в городской администрации, в Новосибирске проживает более 330 тысяч детей. Создание равных возможностей для каждого ребёнка, включая 27 тысяч детей с особенностями развития и 7,5 тысяч с инвалидностью, является одним из главных приоритетов.

Для этого в городе активно работают филиалы Городского социального центра и Городского центра социальной помощи семье и детям. Их специалисты оказывают комплексную поддержку: от ранней помощи и реабилитации до социализации и профессиональной ориентации подрастающего поколения.

«Учреждения активно участвуют в проектной и грантовой деятельности, развивая новые направления работы», — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.