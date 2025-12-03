Директора уволили и начались проверки в школьных столовых СКО

«По поручению акима Северо-Казахстанской области в регионе проводятся проверки школьных столовых. Работает межведомственная комиссия, в каждой школе создана бракеражная комиссия с участием родителей под председательством директора школы», — говорится в сообщении в среду.
В связи с ненадлежащим контролем директор специализированной казахской школы-гимназии имени Абая освобожден от занимаемой должности. Начата процедура расторжения договора с предпринимателем, оказывавшим услуги школьного питания.
В ближайшее время чиновники обещают объявить новый конкурс на организацию питания учащихся.
Сообщается, что ситуация находится на личном контроле акима области.