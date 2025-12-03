Ричмонд
Директора уволили и начались проверки в школьных столовых СКО

Петропавловск. 3 декабря. КазТАГ — В Северо-Казахстанской области по поручению акима региона начались проверки школьных столовых, сообщает пресс-служба облакимата.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

«По поручению акима Северо-Казахстанской области в регионе проводятся проверки школьных столовых. Работает межведомственная комиссия, в каждой школе создана бракеражная комиссия с участием родителей под председательством директора школы», — говорится в сообщении в среду.

В связи с ненадлежащим контролем директор специализированной казахской школы-гимназии имени Абая освобожден от занимаемой должности. Начата процедура расторжения договора с предпринимателем, оказывавшим услуги школьного питания.

В ближайшее время чиновники обещают объявить новый конкурс на организацию питания учащихся.

Сообщается, что ситуация находится на личном контроле акима области.