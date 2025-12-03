В Омске 14 человек с производственными травмами получили автомобили

«Это моя четвертая машина, полученная от Социального фонда. Уже успел осмотреть автомобиль: всё здесь сконструировано с учётом особенностей здоровья, к тому же на нём очень легко передвигаться — все органы управления под рукой, не приходится ничего искать. Правда, полноценно ездить на новой машине я пока не начал — сейчас у нас в городе гололёд, поэтому подожду, пока дорожная ситуация станет стабильнее», — рассказал один из участников программы, омич Анатолий.