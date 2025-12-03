В Омске 14 человек с производственными травмами получили автомобили

В Омске 14 человек, получивших производственные травмы, стали владельцами новых автомобилей LADA Granta. Ключи от адаптированного транспорта им вручили в автосалоне «Лада Центр». Об этом рассказали в пресс-службе Социального фонда России по Омской области.
Автомобили приобретены за счёт средств регионального отделения СФР, общая сумма контрактов составила 18,3 миллиона рублей.
Каждая машина прошла заводскую адаптацию под физические особенности владельцев: транспортом можно полностью управлять руками без участия ног. Такое обеспечение предусмотрено индивидуальной программой реабилитации.
«Это моя четвертая машина, полученная от Социального фонда. Уже успел осмотреть автомобиль: всё здесь сконструировано с учётом особенностей здоровья, к тому же на нём очень легко передвигаться — все органы управления под рукой, не приходится ничего искать. Правда, полноценно ездить на новой машине я пока не начал — сейчас у нас в городе гололёд, поэтому подожду, пока дорожная ситуация станет стабильнее», — рассказал один из участников программы, омич Анатолий.
Ключи и документы на машины вручал заместитель управляющего Отделением СФР по Омской области Леонид Криворучкин. Он поздравил получателей и отметил, что программа приносит ощутимую пользу.
По его словам, только двое из участников получают машину впервые, остальные уже пользуются поддержкой не в первый раз — государство заменяет автомобили каждые семь лет. Такая мера помогает людям с инвалидностью не быть запертыми дома: они могут ездить в поликлинику, на дачу, по делам и в путешествия.
Решение о возможности управления автомобилем выносит медико-социальная экспертиза. Автомобили приобретаются за счёт обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. С 2000 года в регионе было выдано 588 автомобилей, которыми обеспечены 172 человека.