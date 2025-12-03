В Искитимском районе отмечен рост случаев ОРВИ

Наибольший рост случаев отмечен в последние две недели ноября: с 17 по 23 число зарегистрировано 434 пациента, а с 24 по 30 ноября — 621. В ноябре у трёх детей и одного взрослого диагностирован грипп. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 24 по 30 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 28 950 случаев ОРВИ и 285 случаев гриппа.