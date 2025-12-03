Хабаровский край наращивает обороты внутреннего туризма

По итогам девяти месяцев 2025 года в регионе было совершено уже 647,7 тысячи турпоездок. Это составляет 80% от планового показателя на весь год, что говорит об устойчивом интересе путешественников к дальневосточным маршрутам. Важно, что растет и международная привлекательность края: только за первое полугодие приток иностранных туристов вырос на 24%, и значительную часть гостей составляют граждане Китая. Экономика отрасли также показывает положительные результаты: объем услуг гостиниц достиг 5,2 миллиарда рублей, а поступления в бюджет от туризма превысили 175 миллиардов рублей.