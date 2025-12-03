Хабаровский край наращивает обороты внутреннего туризма

Российский внутренний туризм уверенно растет, и Хабаровский края успешно встраивается в эту позитивную общероссийскую тенденцию. По данным федеральных ведомств, за первые десять месяцев 2025 года по стране совершено 76,2 миллиона турпоездок, что почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, такая динамика наблюдается уже пятый год подряд, во многом благодаря поддержке правительства и нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Лидерами по числу путешествий традиционно остаются Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, но заметно активизировались и другие регионы, которые сделали ставку на развитие инфраструктуры. На этом фоне Хабаровский край демонстрирует свои собственные успехи.
По итогам девяти месяцев 2025 года в регионе было совершено уже 647,7 тысячи турпоездок. Это составляет 80% от планового показателя на весь год, что говорит об устойчивом интересе путешественников к дальневосточным маршрутам. Важно, что растет и международная привлекательность края: только за первое полугодие приток иностранных туристов вырос на 24%, и значительную часть гостей составляют граждане Китая. Экономика отрасли также показывает положительные результаты: объем услуг гостиниц достиг 5,2 миллиарда рублей, а поступления в бюджет от туризма превысили 175 миллиардов рублей.
Власти продолжают финансово поддерживать отрасль. В 2025 году общий объем поддержки предпринимателей в сфере туризма в рамках нацпроекта с учетом краевого софинансирования составит почти 76 миллионов рублей. Эти инвестиции помогают бизнесу развивать инфраструктуру, создавать новые рабочие места и привлекать еще больше туристов на уникальную природу и события Хабаровского края.