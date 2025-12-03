Президент России удостоил наград семерых жителей Башкирии

Президент России удостоил наград трех жителей Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены три семейные пары из республики:
— Надежда и Андрей Вяловы;
— Марина и Андрей Новиковы;
— Надежда и Андрей Олейниковы.
Также медалью «За труды в культуре и искусстве» была награждена артистка-вокалистка Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, народная артистка Башкирии Минзифа Искужина.
