Президент России удостоил наград семерых жителей Башкирии

Семь жителей Башкирии получили награды от Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России удостоил наград трех жителей Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены три семейные пары из республики:

— Надежда и Андрей Вяловы;

— Марина и Андрей Новиковы;

— Надежда и Андрей Олейниковы.

Также медалью «За труды в культуре и искусстве» была награждена артистка-вокалистка Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, народная артистка Башкирии Минзифа Искужина.

