Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На зимний сбор грибов пригласили жителей Челябинской области

Несмотря на приход зимы, в Челябинской области продолжается грибной сезон. Например, в национальном парке «Таганай» любители тихой охоты могут отыскать жёлтые ежовики или глухие лисички. Они покрыты лёгким морозцем, но всё равно не потеряли своих вкусовых качеств. Какие ещё представители грибного царства встречаются в таганайских лесах, рассказываем.

Источник: национальный парк «Таганай»

На стволах деревьев можно встретить флебию. Гриб представляет собой нежно-розовые лепёшки, которые легко заметить на тёмной коре рябины. Флебия несъедобная, но и к ядовитым она тоже не относится.

— Что касается съедобных грибов, то в этом году их урожайность составила 170 штук на гектар, показатель за 18 лет наблюдений средний. Рекордсменами сезона стали лисички, сыроежки и валуи, — перечислили работники «Таганая». — Но даже их превзошли грузди — их плодовитость стала самой высокой за все годы благодаря, скорее всего, влажной и прохладной погоде.

Осенью среди опавшей листвы в национальном парке «Таганай» нашли новый для памятника природы вид грибов — гигрофор девичий или, как называют его в Англии, «снежная восковая шляпка».