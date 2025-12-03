На зимний сбор грибов пригласили жителей Челябинской области

На стволах деревьев можно встретить флебию. Гриб представляет собой нежно-розовые лепёшки, которые легко заметить на тёмной коре рябины. Флебия несъедобная, но и к ядовитым она тоже не относится.
— Что касается съедобных грибов, то в этом году их урожайность составила 170 штук на гектар, показатель за 18 лет наблюдений средний. Рекордсменами сезона стали лисички, сыроежки и валуи, — перечислили работники «Таганая». — Но даже их превзошли грузди — их плодовитость стала самой высокой за все годы благодаря, скорее всего, влажной и прохладной погоде.
Осенью среди опавшей листвы в национальном парке «Таганай» нашли новый для памятника природы вид грибов — гигрофор девичий или, как называют его в Англии, «снежная восковая шляпка».