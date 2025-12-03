Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов заявил, что, по его мнению, России необходимо «дойти до пляжей Одессы».
— Дойти нужно туда, куда мы должны дойти. До наших городов: Киев, Полтава, Одесса, Николаев. Чтобы мы наконец летали в Одессу на пляжи летом, купались. Именно так решается этот вопрос, — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам президента РФ Владимира Путина, только в октябре украинская армия потеряла до 47 тысяч человек, в то время как Вооруженные силы России наступают по всем направлениям в зоне спецоперации, продвигаясь вглубь позиций армии Украины с ускоренными темпами.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в одном из пунктов управления спецоперации на Украине также доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский добавил, что командование украинской армии потеряло в Красноармейске наиболее подготовленные соединения из числа элитных. На данный момент счет потерь элитных бойцов ВСУ на этом участке фронта идет на десятки.