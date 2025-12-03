Президентская Олимпиада в Узбекистане: как прошли соревнования по дзюдо

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Накануне в Узбекистане стартовали соревнования по дзюдо в рамках Президентской Олимпиады, сообщает НОК.
«В течение дня в этом виде спорта были определены победители и призеры в 8 весовых категориях, а в программе 3×3 баскетбола состоялись матчи плей-офф», — говорится в сообщении.
Победители.
Дзюдо, юноши.
−50 кг:
Саффохужа Сайфуллаев (Бухара).
Аброрбек Хошимов (г. Ташкент).
Рустамбек Совкидинов (Андижан).
Абдураззок Бурханов (Сурхандарья).
−55 кг:
Мухаммадкадир Шодмонов (Ташкентская область).
Хушнуд Султунов (Хорезм).
Хушнуд Бурханов (Самарканд).
Бехруз Холлиев (Кашкадарья).
−60 кг:
Улугбек Козибоев (Хорезм).
Абдурахмон Саъдуллаев (г. Ташкент).
Мухаммадкарим Носиров (г. Ташкент).
Дилшод Каримов (Бухара).
−66 кг:
Хамидулло Ярашев (г. Ташкент).
Равшан Раджабов (Бухара).
Сойиббек Жураев (Кашкадарья).
Махмудбек Темиров (Ташкентская область).
Девушки:
−40 кг:
Сарвиноз Нормуротова (Самарканд).
Захро Джураева (Бухара).
Хурсаной Тошпулатова (Ташкентская область).
Чарос Бозорова (Сырдарья).
−44 кг:
Алина Колючёва (Ташкентская область).
Хусния Умрзокова (Кашкадарья).
Угилой Умаралиева (г. Ташкент).
Камола Хасанова (Кашкадарья).
−48 кг:
Адиба Кенжаева (Самарканд).
Гульмира Халмурзаева (Джизак).
Махфира Рузибоева (Хорезм).
Муслима Абдукодирова (Наманган).
−52 кг:
Нигина Умрзокова (Самарканд).
Кумушбиби Эргашбоева (Хорезм).
Фотима Ахмадова (Сурхандарья).
Мухлиса Хасанова (Джизак).
Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3×3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис.
Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.