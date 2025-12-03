Ричмонд
Президентская Олимпиада в Узбекистане: как прошли соревнования по дзюдо

Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта.

Источник: AP 2024

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Накануне в Узбекистане стартовали соревнования по дзюдо в рамках Президентской Олимпиады, сообщает НОК.

«В течение дня в этом виде спорта были определены победители и призеры в 8 весовых категориях, а в программе 3×3 баскетбола состоялись матчи плей-офф», — говорится в сообщении.

Победители.

Дзюдо, юноши.

−50 кг:

Саффохужа Сайфуллаев (Бухара).

Аброрбек Хошимов (г. Ташкент).

Рустамбек Совкидинов (Андижан).

Абдураззок Бурханов (Сурхандарья).

−55 кг:

Мухаммадкадир Шодмонов (Ташкентская область).

Хушнуд Султунов (Хорезм).

Хушнуд Бурханов (Самарканд).

Бехруз Холлиев (Кашкадарья).

−60 кг:

Улугбек Козибоев (Хорезм).

Абдурахмон Саъдуллаев (г. Ташкент).

Мухаммадкарим Носиров (г. Ташкент).

Дилшод Каримов (Бухара).

−66 кг:

Хамидулло Ярашев (г. Ташкент).

Равшан Раджабов (Бухара).

Сойиббек Жураев (Кашкадарья).

Махмудбек Темиров (Ташкентская область).

Девушки:

−40 кг:

Сарвиноз Нормуротова (Самарканд).

Захро Джураева (Бухара).

Хурсаной Тошпулатова (Ташкентская область).

Чарос Бозорова (Сырдарья).

−44 кг:

Алина Колючёва (Ташкентская область).

Хусния Умрзокова (Кашкадарья).

Угилой Умаралиева (г. Ташкент).

Камола Хасанова (Кашкадарья).

−48 кг:

Адиба Кенжаева (Самарканд).

Гульмира Халмурзаева (Джизак).

Махфира Рузибоева (Хорезм).

Муслима Абдукодирова (Наманган).

−52 кг:

Нигина Умрзокова (Самарканд).

Кумушбиби Эргашбоева (Хорезм).

Фотима Ахмадова (Сурхандарья).

Мухлиса Хасанова (Джизак).

Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3×3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис.

Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.