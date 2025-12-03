Раскрыта реакция главы СПЧ Фадеева на массовую цензуру российских фильмов

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал практику удаления эпизодов из телеверсий кино. В интервью он назвал бессмысленным вмешательство в структуру фильмов, включая резкое сокращение экранного времени комедии «О чем говорят мужчины».
Согласно его оценке, из популярного фильма вырезали почти треть материала. Фадеев указал, что телекомпании идут по пути перестраховки, убирая любые фрагменты, которые могут вызвать вопросы. Он привёл примеры: заблюренная сигарета с видимым дымом, выборочная «цензура тела», когда женские тела скрывают, а мужские — нет. По его словам, такие решения принимают те, кто боится возможных претензий и действует по принципу «а вдруг начальство не так поймёт».
Поводом для обсуждения стала показанная в мае версия фильма «О чем говорят мужчины» на телеканале «Дом кино». В телепрокате исчезло не менее 25 эпизодов. Убраны ругательства, фрагменты с участием артистов, внесённых в реестр иностранных агентов. Также пропали сцены с немецкими солдатами, эпизод на корабле со знакомством супруги и любовниц, фрагмент о «секс как стрельнуть сигарету» и рассказ владельца кафе о милицейской «облаве» и взятке в $300.
Фадеев заявил, что подобные случаи следует выставлять на посмешище. Он отдельно отметил вырезание эпизодов с Жанной Фриске, назвав это неуважением к памяти певицы. По его словам, исключение отдельных людей из фильмов и искусственное редактирование экранного материала выглядит неправильно и требует пересмотра подходов к телемонтажу.
