Раскрыта реакция главы СПЧ Фадеева на массовую цензуру российских фильмов

Согласно его оценке, из популярного фильма вырезали почти треть материала. Фадеев указал, что телекомпании идут по пути перестраховки, убирая любые фрагменты, которые могут вызвать вопросы. Он привёл примеры: заблюренная сигарета с видимым дымом, выборочная «цензура тела», когда женские тела скрывают, а мужские — нет. По его словам, такие решения принимают те, кто боится возможных претензий и действует по принципу «а вдруг начальство не так поймёт».