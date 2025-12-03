Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) держат под контролем правобережную и левобережную части Купянска в Харьковской области. Об этом во вторник, 2 декабря, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, на данный момент российские военные занимаются ликвидацией подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые заблокированы на левобережье населенного пункта. Речь идет о 15 украинских батальонах.
— Населенный пункт, который называется Купянск-Узловой: я думаю, что через несколько дней заберем, — цитирует политика ТАСС.
До этого глава государства заявил, что только в октябре ВСУ потеряли до 47 тысяч человек, в то время как ВС РФ наступают по всем направлениям, продвигаясь вглубь позиций ускоренными темпами.
Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в свою очередь сообщил, что в Красноармейске украинское командование потеряло наиболее подготовленные соединения из числа элитных.
По данным СМИ, украинская армия тем временем проводит масштабную перегруппировку, концентрируя до 10 тысяч военнослужащих в Сумской области. Военные преследуют цель создания плацдарма для возможного наступления на Курскую область.