СБУ проводит проверку в отношении командиров 225-го полка ВСУ

Служба безопасности Украины начала проверку в отношении командования 225-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины. Об этом РИА Новости рассказали источники в российских силовых структурах.
«В подразделения, дислоцированные в Сумской области, прибыли представители СБУ. Особое внимание уделяется проверке руководства 225-го отдельного штурмового полка», — сказано в сообщении.
Ранее силовики РФ заявляли, что представители этого полка действуют в роли заградительного отряда, не позволяя выйти из окружения подразделениям одной из бригад украинской территориальной обороны.
Накануне 225-й полк ВСУ провалил 3 контратаки в районе Андреевки в Сумской области. Об этом сообщал Telegram-канал «Северный Ветер».
Также в российских силовых структурах заявляли о провале украинской контратаки в районе населенного пункта Вильча в Харьковской области.