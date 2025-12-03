Ночью над Ростовской областью сбили 16 дронов

В ночь на среду, 3 декабря, над Ростовской областью ПВО сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны России, всего в этот день над регионами уничтожили 102 БПЛА.
Из них 26 ликвидировали над Белгородской областью, 22 — над Брянской. Остальные дроны были сбиты в других субъектах страны.
В Ростовской области атака затронула Каменск, Мясниковский, Миллеровский, Тарасовский и Чертковский районы. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что последствия атаки уточняются, но никто из людей не пострадал.
Напомним, в регионе ранее уже фиксировали масштабные атаки дронов. В ноябре один из ударов привел к жертвам среди мирных жителей.
