Ночью над Ростовской областью сбили 16 дронов

ПВО уничтожили 16 дронов над Ростовской областью в ночь на 3 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 3 декабря, над Ростовской областью ПВО сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны России, всего в этот день над регионами уничтожили 102 БПЛА.

Из них 26 ликвидировали над Белгородской областью, 22 — над Брянской. Остальные дроны были сбиты в других субъектах страны.

В Ростовской области атака затронула Каменск, Мясниковский, Миллеровский, Тарасовский и Чертковский районы. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что последствия атаки уточняются, но никто из людей не пострадал.

Напомним, в регионе ранее уже фиксировали масштабные атаки дронов. В ноябре один из ударов привел к жертвам среди мирных жителей.

