Топ-5 главных новостей на утро среды, 3 декабря 2025:
1. «Где же у него кнопка»: Полностью из-за «хотелок» Санду заблокировать Telegram можно, лишь отключив весь интернет в Молдове.
2. С воровкой ходила — воровку любила: в Бельгии задержана экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, которая помогала президентке Молдовы Санду.
3. Из магазинов Молдовы отзывают яйца, напичканные антибиотиками: Тем, кто успел купить, предлагают вернуть, — есть их опасно.
4. Загадочная смерть в Кишиневе: В автомобиле на парковке найден умерший таксист — по предварительной версии он покончил с собой.
5. Маховик репрессивной машины в Молдове будет ускоряться: Что обсуждалось на заседании Совбеза в Кишиневе, а что посчитали нужным не затрагивать.
