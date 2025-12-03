Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 3 декабря 2025: Ради блокирования Telegram в Молдове надо отключать весь интернет; по делу о коррупции задержана подруга Санду — экс-глава дипломатии ЕС Могерини; из магаз

Топ-5 главных новостей на утро среды, 3 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей на утро среды, 3 декабря 2025:

1. «Где же у него кнопка»: Полностью из-за «хотелок» Санду заблокировать Telegram можно, лишь отключив весь интернет в Молдове.

2. С воровкой ходила — воровку любила: в Бельгии задержана экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, которая помогала президентке Молдовы Санду.

3. Из магазинов Молдовы отзывают яйца, напичканные антибиотиками: Тем, кто успел купить, предлагают вернуть, — есть их опасно.

4. Загадочная смерть в Кишиневе: В автомобиле на парковке найден умерший таксист — по предварительной версии он покончил с собой.

5. Маховик репрессивной машины в Молдове будет ускоряться: Что обсуждалось на заседании Совбеза в Кишиневе, а что посчитали нужным не затрагивать.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Президент Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы’румынское пространство": Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.

Обладательница румынского гражданства Санду поздравила свою вторую родину и ее граждан с Днём национального единения (далее…).

Выборы в Приднестровье политик Нантой назвал «фарсом псевдогосударства»: Если бы он такое сказал о молдавских выборах, то попал бы в точку.

Вот почему Оазу Нантой всегда молчит о всевозможных нарушениях во время выборов на правом берегу Днестра (далее…).

«Жёлтая власть» украла у стариков деньги: Илан Шор заявил о закрытии социальных проектов в Молдове.

Социальные выплаты больше не могут выплачиваться, поскольку Майя Санду и PAS перекрыли все технические возможности помощи людям (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше