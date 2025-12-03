В Беларуси эпидемиологи обнаружили возбудитель опасного заболевания

Эпидемиологи за текущий период 2025 года в Минском районе исследовали 48 грызунов (мыши полевые и домовые), 200 комаров, 110 клещей. Также были исследованы две пробы воды из водохранилища «Вяча» (пляж № 4 и № 7). Все результаты на туляремию оказались отрицательные.