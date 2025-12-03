В Беларуси эпидемиологи обнаружили возбудитель опасного заболевания. Подробности рассказали в пресс-службе Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии.
Специалисты уточнили, что речь идет про туляремию — бактериальную инфекционную болезнь, которая характеризуется общей интоксикацией, лихорадкой, воспалительными изменениями. И отметили, что ее возбудителями являются грызуны, домашние животные. Человек, как правило, заражается при укусе инфицированными кровососущими насекомыми, клещами. Ее особенность — множественность путей передачи.
Эпидемиологи за текущий период 2025 года в Минском районе исследовали 48 грызунов (мыши полевые и домовые), 200 комаров, 110 клещей. Также были исследованы две пробы воды из водохранилища «Вяча» (пляж № 4 и № 7). Все результаты на туляремию оказались отрицательные.
Вместе с тем в начале ноября проводилось обследование лесного массива, расположенного на территории Колодищанского сельсовета. Специалисты собрали пять экземпляров клещей. Возбудитель туляремии был найден в одном из пяти образцов.
Тем временем белорусский врач забраковала популярное народное слабительное средство.
Кстати, пульмонолог сказал белорусам про изменения на легких после перенесенного ковида.
Кроме того, белорусский врач назвала три симптома, которые могут указывать на ВПЧ.