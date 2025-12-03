Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный пункт спора в переговорах по Украине: его раскрыли в Вашингтоне

Рубио рассказал о главном пункте спора в переговорах по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Споры в переговорах по Украине разгорелись вокруг 20% территории Донецкой Народной Республики, оставшихся под контролем Киева. Этот ключевой пункт в мирном урегулировании выделил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

Рубио пояснил, что предметом жарких дискуссий стала территория размером примерно 30−50 километров. По его словам, США пытаются понять, на каких условиях украинская сторона могла бы с этим согласиться, чтобы получить гарантии безопасности.

Также госсекретарь отметил, что в изучении этого сложного вопроса уже достигнут некоторый прогресс. Переговоры продолжаются, но данная территориальная проблема остается одной из самых сложных.

Между тем, город Красноармейск в Донецкой Народной Республике, который долгое время был мощным укрепрайоном ВСУ, теперь полностью контролируется российской армией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами.

Российский лидер добавил, что с этой позиции российским подразделениям удобно развивать наступление. Направление удара будет выбирать Генеральный штаб, исходя из текущей оперативной обстановки в регионе.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше