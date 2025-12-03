Споры в переговорах по Украине разгорелись вокруг 20% территории Донецкой Народной Республики, оставшихся под контролем Киева. Этот ключевой пункт в мирном урегулировании выделил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.
Рубио пояснил, что предметом жарких дискуссий стала территория размером примерно 30−50 километров. По его словам, США пытаются понять, на каких условиях украинская сторона могла бы с этим согласиться, чтобы получить гарантии безопасности.
Также госсекретарь отметил, что в изучении этого сложного вопроса уже достигнут некоторый прогресс. Переговоры продолжаются, но данная территориальная проблема остается одной из самых сложных.
Между тем, город Красноармейск в Донецкой Народной Республике, который долгое время был мощным укрепрайоном ВСУ, теперь полностью контролируется российской армией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами.
Российский лидер добавил, что с этой позиции российским подразделениям удобно развивать наступление. Направление удара будет выбирать Генеральный штаб, исходя из текущей оперативной обстановки в регионе.