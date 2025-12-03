В Хабаровске направили в суд дело иноагента, скрывающегося за границей

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении закона об иностранных агентах. Прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд, однако сам фигурант находится за пределами России и объявлен в розыск. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По версии следствия, 38-летний мужчина, официально включенный в реестр иностранных агентов, грубо нарушил установленный порядок деятельности. Несмотря на то, что он уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные проступки, он продолжил игнорировать требования закона. Следствие установило, что в феврале 2024 года, находясь за рубежом, он опубликовал в одном из популярных мессенджеров текстовые сообщения и иные материалы.
Ключевым нарушением стало то, что в этих публикациях обвиняемый не сделал обязательную маркировку. Он не указал, что распространенная информация произведена или распространена иностранным агентом, либо связана с его деятельностью в этом статусе. Закон обязывает всех, кто внесен в соответствующий реестр, сопровождать свои публичные выступления такой пометкой. Противоправная деятельность мужчины была выявлена и задокументирована сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.