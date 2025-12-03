В Хабаровске направили в суд дело иноагента, скрывающегося за границей

Ключевым нарушением стало то, что в этих публикациях обвиняемый не сделал обязательную маркировку. Он не указал, что распространенная информация произведена или распространена иностранным агентом, либо связана с его деятельностью в этом статусе. Закон обязывает всех, кто внесен в соответствующий реестр, сопровождать свои публичные выступления такой пометкой. Противоправная деятельность мужчины была выявлена и задокументирована сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.