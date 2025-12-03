Денис Мантуров прибыл с рабочей поездкой в Узбекистан — что в программе

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров во главе российской делегации прибыл с рабочей поездкой в Узбекистан, сообщили в секретариате первого вице-премьера.
В составе делегации также главы Нижегородской, Омской областей, Башкортостана и Красноярского края.
Денис Мантуров и заместитель премьер-министра РУз Жамшид Ходжаев проведут 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Кроме того, вице-премьер РФ примет участие в Пленарной сессии Российско-Узбекистанского бизнес-форума на полях заседания МПК, а также проведет ряд двусторонних переговоров, добавили в секретариате.