На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» под Ачинском восстановили движение

3 декабря в Красноярском крае полностью восстановили движение на 674-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Sitrak, двигавшийся из Ачинска, не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением, после чего съехал с проезжей части.
Большегруз перекрыл две полосы в сторону Красноярска. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Для ликвидации последствий ДТП привлекли тяжелую технику. На месте продолжают работать сотрудники полиции.