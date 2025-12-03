Ричмонд
На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» под Ачинском восстановили движение

Движение на участке федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае полностью восстановлено.

Источник: Комсомольская правда

3 декабря в Красноярском крае полностью восстановили движение на 674-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Sitrak, двигавшийся из Ачинска, не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением, после чего съехал с проезжей части.

Большегруз перекрыл две полосы в сторону Красноярска. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Для ликвидации последствий ДТП привлекли тяжелую технику. На месте продолжают работать сотрудники полиции.