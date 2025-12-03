На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» под Ачинском восстановили движение

3 декабря в Красноярском крае полностью восстановили движение на 674-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Sitrak, двигавшийся из Ачинска, не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением, после чего съехал с проезжей части.