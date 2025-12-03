Объяснена замена российского космонавта Олега Артемьева в экипаже Crew Dragon

«Роскосмос» сообщил о корректировке состава экипажа пилотируемой миссии Crew-12. Вместо Олега Артемьева в основной экипаж включён космонавт Андрей Федяев. Причиной стала смена места работы Артемьевым, детали которой госкорпорация не раскрыла.
Старт Crew-12 запланирован на первую половину 2026 года. Полёт будет выполнен кораблём Crew Dragon — многоразовым аппаратом, разработанным компанией SpaceX для доставки экипажей на Международную космическую станцию и обратно. Миссия станет очередным этапом регулярной ротации космонавтов. Для сравнения: Crew-11 ушла в космос 1 августа 2025 года и состыковалась с орбитальной станцией на следующий день.
По данным «Роскосмоса», Федяев работает в отряде космонавтов с 2013 года. В 2023 году он участвовал в миссии Crew-6, став одним из членов экипажа Crew Dragon. Тогда же получил медаль имени Юрия Гагарина. Предстоящий полёт станет его вторым.
Артемьев, которого заменили в Crew-12, родился в 1970 году в Риге. На его счету три космических экспедиции и 560 суток, проведённых на орбите. С 2019 года он является депутатом Мосгордумы. На борту МКС Артемьев регулярно фотографировал Землю, показывая пейзажи Кавказа, Камчатки и других регионов.
Читайте также: День юриста в России отмечается ежегодно 3 декабря.