Эксперт Буянов нашел общее в тайне исчезновения Усольцевых и группы Дятлова

Напомним, что трое Усольцевых — Сергей, Ирина и их дочь Ирина исчезли во время похода к скале Буратинка 28 сентября 2025 года. Они находились в районе поселка Кутурчин Красноярского края. Поиски продолжаются уже более двух месяцев, но не приносят результатов. Найден лишь автомобиль, в котором они приехали. Машину изъяли в качестве вещдока.