Эксперт Буянов нашел общее в тайне исчезновения Усольцевых и группы Дятлова

Исследователь туристических трагедий, автор книги о гибели группы Дятлова Евгений Буянов обнаружил сходства в деле об исчезновении Усольцевых и загадки гибели группы Дятлова. Об этом пишет aif.ru.
Евгений Буянов полагает, что с Усольцевыми произошел несчастный случай. Они заблудились и, вероятно, запаниковали.
«В условиях паники легко действовать беспорядочно. Тогда как важно взять себя в руки, сориентироваться и найти линейный ориентир — например, дорогу или русло реки. Четко следуя по нему, вы обязательно выйдете к людям», — сказал эксперт.
Схожесть случаев Усольцевых и группы Дятлова в том, что они неправильно действовали в условиях неустойчивого состояния среды. Повлиял комплекс природных факторов.
Напомним, что трое Усольцевых — Сергей, Ирина и их дочь Ирина исчезли во время похода к скале Буратинка 28 сентября 2025 года. Они находились в районе поселка Кутурчин Красноярского края. Поиски продолжаются уже более двух месяцев, но не приносят результатов. Найден лишь автомобиль, в котором они приехали. Машину изъяли в качестве вещдока.
Следователи полагают, что с Усольцевыми произошел несчастный случай. Еще одна обсуждаемая версия — побег в Таиланд или США.
Высказывалась версия с криминалом. Знакомый Сергея Усольцева рассказывал, были ли у семьи враги. Сергей Усольцев — известный в Железногорске бизнесмен.
Ранее ученый Леонид Медведев высказал весьма вероятную версию, что могло случиться с Усольцевыми и где их следует искать.