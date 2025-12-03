Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Буянов нашел общее в тайне исчезновения Усольцевых и группы Дятлова

Усольцевых ищут с 28 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Исследователь туристических трагедий, автор книги о гибели группы Дятлова Евгений Буянов обнаружил сходства в деле об исчезновении Усольцевых и загадки гибели группы Дятлова. Об этом пишет aif.ru.

Евгений Буянов полагает, что с Усольцевыми произошел несчастный случай. Они заблудились и, вероятно, запаниковали.

«В условиях паники легко действовать беспорядочно. Тогда как важно взять себя в руки, сориентироваться и найти линейный ориентир — например, дорогу или русло реки. Четко следуя по нему, вы обязательно выйдете к людям», — сказал эксперт.

Схожесть случаев Усольцевых и группы Дятлова в том, что они неправильно действовали в условиях неустойчивого состояния среды. Повлиял комплекс природных факторов.

Напомним, что трое Усольцевых — Сергей, Ирина и их дочь Ирина исчезли во время похода к скале Буратинка 28 сентября 2025 года. Они находились в районе поселка Кутурчин Красноярского края. Поиски продолжаются уже более двух месяцев, но не приносят результатов. Найден лишь автомобиль, в котором они приехали. Машину изъяли в качестве вещдока.

Следователи полагают, что с Усольцевыми произошел несчастный случай. Еще одна обсуждаемая версия — побег в Таиланд или США.

Высказывалась версия с криминалом. Знакомый Сергея Усольцева рассказывал, были ли у семьи враги. Сергей Усольцев — известный в Железногорске бизнесмен.

Ранее ученый Леонид Медведев высказал весьма вероятную версию, что могло случиться с Усольцевыми и где их следует искать.