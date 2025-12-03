«Мы еще недостаточно близки»: в США оценили перспективу урегулирования конфликта на Украине

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Москва и Киев приблизились к мирному соглашению, как никогда за последние три года. Однако для окончательной договорённости этого всё ещё недостаточно, сообщает Fox News.
«Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — уточнил Рубио.
Госсекретарь добавил, что администрация США работает над сделкой уже десять месяцев. Они ищут предложения, которые могли бы устроить обе стороны конфликта. Рубио подчеркнул, что последние шаги в переговорах всегда самые трудные.
При этом Вашингтон оценивает, стоит ли продолжать посреднические усилия. Американцы рассматривают возможность сосредоточиться на других важных международных вопросах.
Напомним, 2 декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. Встреча была посвящена урегулированию на Украине и длилась около пяти часов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на встрече обсудили суть предложений по американскому мирному плану. Речь шла о четырёх документах, связанных с этим процессом.