Более 300 омских предпринимателей перешли на упрощенную систему налогообложения

С 1 января 2025 года на территории Омской области действует специальный налоговый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения.
Как сообщили в УФНС России по Омской области, автоУСН имеет значительное преимущество для бизнеса: существенно снижается административная нагрузка на предприятия. В ведомстве пояснили, что автоматизация процессов расчета и уплаты налогов минимизирует необходимость в ручном труде, сокращаются затраты на ведение налогового учета и подготовку отчетности. Также применение автоУСН способствует уменьшению количества ошибок и неточностей в налоговых декларациях.
Для перехода автоУСН существуют определенные требования: численность работников не должна превышать пять человек, годовой доход должен быть годовой доход не более 60 млн рублей, а зарплату сотрудникам необходимо выплачивать только в безналичной форме. По состоянию на 1 декабря 2025 года на территории Омской области перешли на автоУСН 342 налогоплательщика, отметили налоговики.