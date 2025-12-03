Ричмонд
Более 300 омских предпринимателей перешли на упрощенную систему налогообложения

Главными условиями перехода АвтоУСН является небольшая численность работников и обязательная выплата зарплаты в безналичной форме.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 1 декабря 2025 года, перешли на автоУСН 342 налогоплательщика, работающих на территории Омской области. Условием для перехода на упрощенную систему налогообложения является численность работников не более пяти человек, и безналичная выплата зарплаты.

С 1 января 2025 года на территории Омской области действует специальный налоговый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения.

Как сообщили в УФНС России по Омской области, автоУСН имеет значительное преимущество для бизнеса: существенно снижается административная нагрузка на предприятия. В ведомстве пояснили, что автоматизация процессов расчета и уплаты налогов минимизирует необходимость в ручном труде, сокращаются затраты на ведение налогового учета и подготовку отчетности. Также применение автоУСН способствует уменьшению количества ошибок и неточностей в налоговых декларациях.

Для перехода автоУСН существуют определенные требования: численность работников не должна превышать пять человек, годовой доход должен быть годовой доход не более 60 млн рублей, а зарплату сотрудникам необходимо выплачивать только в безналичной форме. По состоянию на 1 декабря 2025 года на территории Омской области перешли на автоУСН 342 налогоплательщика, отметили налоговики.