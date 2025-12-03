Более 300 омских предпринимателей перешли на упрощенную систему налогообложения

Для перехода автоУСН существуют определенные требования: численность работников не должна превышать пять человек, годовой доход должен быть годовой доход не более 60 млн рублей, а зарплату сотрудникам необходимо выплачивать только в безналичной форме. По состоянию на 1 декабря 2025 года на территории Омской области перешли на автоУСН 342 налогоплательщика, отметили налоговики.