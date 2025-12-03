Так вкусно, что даже ложку проглотила! Врачи не поверили глазам, взглянув на рентген пациентки

Так вкусно, что пальчики оближешь или… ложку проглотишь! Да-да, вы не ослышались. В Бурятии женщина, видимо, так увлеклась за обедом, что врачам пришлось выуживать из неё 18-сантиметровый столовый прибор. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе БСМП имени В. В. Ангапова.