Так вкусно, что даже ложку проглотила! Врачи не поверили глазам, взглянув на рентген пациентки

Так вкусно, что пальчики оближешь или… ложку проглотишь! Да-да, вы не ослышались. В Бурятии женщина, видимо, так увлеклась за обедом, что врачам пришлось выуживать из неё 18-сантиметровый столовый прибор. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе БСМП имени В. В. Ангапова.
Как ложка оказалась в желудке — непонятно. Фото: БСМП.
На помощь пришли врачи-эндоскописты. Они виртуозно провели операцию без единого разреза — достали ложку через эндоскоп.
— Инородные предметы могут спровоцировать перфорацию желудка, кишечную непроходимость. Если мелкие предметы вроде монет могут выйти из организма самостоятельно, то в случае со столовой ложкой всё могло быть серьёзнее", — комментирует врач-эндоскопист Валентина Бабудоржиева.
Пациентку спасли, уже отпустили домой. А вот мотив так и остался неизвестным. Было ли это специально — непонятно.
