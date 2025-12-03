Ричмонд
Врач сказала белорусам, могут ли бородавки и папилломы на теле указывать на ВПЧ

Белорусский врач сказала, связаны ли бородавки и папилломы на теле с ВПЧ.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич сказала белорусам, могут ли бородавки и папилломы на теле указывать на ВПЧ. Подробности приводит sb.by.

Врач пояснила, что известно более 200 типов вируса папилломы человека.

— Часть из них (например, 6 и 11 тип) вызывают доброкачественные образования — бородавки и папилломы, — обратила внимание Дашкевич.

Она подчеркнула, что другие типы вируса являются высокогенными — 16 и 18. Они, заметила заместитель главного врача, ответственны за развитие рака шейки матки, а также некоторых других онкозаболеваний.

