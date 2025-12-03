Ричмонд
В Правительстве назвали наиболее востребованные профессии: какие специалисты сейчас нужны России

Вице-премьер РФ Голикова назвала две самые востребованные рабочие профессии.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу вице-премьера Татьяны Голиковой, профессии сварщика и швеи будут наиболее нужны российской экономике в ближайшие семь лет. Свое заявление она сделала в ходе церемонии награждения победителей конкурса «Лучший по профессии», рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Голикова сообщила, что формирование прогноза потребностей в кадрах на семилетний период близится к завершению. Именно этот документ и указывает на высокий спрос на представителей данных рабочих специальностей.

Однако на более короткую перспективу в 2026 году приоритеты могут отличаться. По данным эксперта Гарри Мурадяна, в следующем году особенно возрастет потребность в IT-специалистах и цифровых профессионалах.

Мурадян объяснил, что этот тренд будет укрепляться повсеместной цифровизацией и ростом технологических секторов. Работодатели будут активно искать разработчиков программного обеспечения, экспертов по искусственному интеллекту и аналитиков больших данных.

Также высоким спросом будут пользоваться специалисты по кибербезопасности, инженеры и технические кадры. Параллельно сохранится острая необходимость в медицинских работниках, в том числе новых профилей.

Речь идет о таких направлениях, как телемедицина, биоинформатика и IT-внедрение в здравоохранение. Таким образом, рынок труда будет трансформироваться, охватывая как традиционные, так и совершенно новые сферы.

Экономист Надежда Капустина подтвердила, что высокий спрос на цифровые профессии позволит таким специалистам значительно увеличить доходы. Причиной является дефицит квалифицированных кадров при растущей потребности в их навыках.

Капустина отметила, что цифровизация экономики открывает широкие перспективы для профессионалов в области AI, машинного обучения и data science. Спрос на них стремительно растет во всех без исключения отраслях промышленности и услуг.

Особое внимание эксперт уделила сфере кибербезопасности, которая становится критически важной. По словам Капустиной, рост цифровизации и увеличение числа киберугроз заставляют бизнес инвестировать в защиту данных.

