В Правительстве назвали наиболее востребованные профессии: какие специалисты сейчас нужны России

По прогнозу вице-премьера Татьяны Голиковой, профессии сварщика и швеи будут наиболее нужны российской экономике в ближайшие семь лет. Свое заявление она сделала в ходе церемонии награждения победителей конкурса «Лучший по профессии», рассказали в пресс-службе правительства РФ.