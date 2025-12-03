Газ и свет восстановили в Туапсинском округе после атаки БПЛА

В селе Новомихайловском Туапсинского муниципального округа полностью восстановлено газо- и электроснабжение после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
По словам Бойко, в результате атаки БПЛА были повреждены линии электропередачи, а также зафиксирована утечка на газопроводе из-за осколков. Однако благодаря слаженной работе экстренных служб, все повреждения устранили в кратчайшие сроки. Газ и электричество поданы в дома жителей.
Глава округа отметил, что основная помощь, которая сейчас оказывается жителям, связана с заменой разбившихся окон.
«В Новомихайловском пострадавшим при атаке БПЛА окажут необходимую помощь», — написал глава Туапсинского округа в своем телеграм-канале.