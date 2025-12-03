Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газ и свет восстановили в Туапсинском округе после атаки БПЛА

В село Новомихайловское вернулось газо- и электроснабжение.

Источник: Комсомольская правда

В селе Новомихайловском Туапсинского муниципального округа полностью восстановлено газо- и электроснабжение после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

По словам Бойко, в результате атаки БПЛА были повреждены линии электропередачи, а также зафиксирована утечка на газопроводе из-за осколков. Однако благодаря слаженной работе экстренных служб, все повреждения устранили в кратчайшие сроки. Газ и электричество поданы в дома жителей.

Глава округа отметил, что основная помощь, которая сейчас оказывается жителям, связана с заменой разбившихся окон.

«В Новомихайловском пострадавшим при атаке БПЛА окажут необходимую помощь», — написал глава Туапсинского округа в своем телеграм-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше