В РФ создали первый в мире биопрепарат от наиболее опасных болезней зерновых

Также ученые совместно с аграриями — партнерам по проекту проанализировали, что сейчас от данных заболеваний применяются химические средства защиты растений. Производители зерна же заинтересованы в применении экологически безопасной биологической технологии для защиты экологии и повышения безопасности продуктов питания. Применение разработанного препарата в дальнейшем позволит снизить в 4,5 раза пестицидную нагрузку при сопоставимой экономической эффективности и урожайности. Также, по мнению ученых, препарат будет способствовать повышению урожайности озимой пшеницы на7%.