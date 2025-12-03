В Свердловской области временно отключат телевидение и радио

4 декабря в Бисерти с 10:00 до 16:00 не будут работать телеканалы первого и второго мультиплекса, а также Радио России. 5 декабря с 12:00 до 13:00 в Алапаевске не будет работать радио, а именно Радио России, «Воскресение», «Волна ФМ» и «Маруся ФМ».