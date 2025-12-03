В Свердловской области временно отключат телевидение и радио

В Свердловской области с 3 по 5 декабря 2025 года пройдут кратковременные отключения теле- радио вещания. Информация об этом опубликована на сайте цифрового эфирного телевидения. В это время на станциях будут проходить профилактические работы, требующие отключения оборудования.
В Талице 3 и 4 декабря с 10:00 до 17:00 не будут работать телеканалы, входящие в первый и второй мультиплекс, Радио России, «Воскресение» и «Волна ФМ». Также 3 декабря профилактические отключения с 9:00 до 17:00 пройдут в поселке Зайково.
4 декабря в Бисерти с 10:00 до 16:00 не будут работать телеканалы первого и второго мультиплекса, а также Радио России. 5 декабря с 12:00 до 13:00 в Алапаевске не будет работать радио, а именно Радио России, «Воскресение», «Волна ФМ» и «Маруся ФМ».