В посёлках Водники и Торгашино на сутки отключат воду

С 23:00 3 декабря до 23:00 4 декабря приостановят подачу питьевого водоснабжения в посёлках Водники и Торгашино. Кроме того, в микрорайоне Первомайский будет понижено давление холодной воды, информирует КрасКом. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.