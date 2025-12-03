Ричмонд
В посёлках Водники и Торгашино на сутки отключат воду

Также в микрорайоне Первомайский будет понижено давление холодной воды.

Источник: Krasnoyarskmedia

С 23:00 3 декабря до 23:00 4 декабря приостановят подачу питьевого водоснабжения в посёлках Водники и Торгашино. Кроме того, в микрорайоне Первомайский будет понижено давление холодной воды, информирует КрасКом. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Это необходимо для сохранения параметров теплоснабжения в Первомайском, которые могут снижаться из-за подтопления теплосетей в результате повреждения на магистральном водоводе.

Сообщается, что 4 декабря питьевую воду будут подвозить к многократным домам на ул. Тимошенкова и водоразборным колонкам в частном секторе два раза в день.