Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ученые нашли вещество, вызывающее гибель раковых клеток

Полисахарид из морской бактерии Cobetia marina может вызывать самоуничтожение клеток острого промиелоцитарного лейкоза.

Источник: Аргументы и факты

Приморские исследователи обнаружили в морской бактерии вещество, уничтожающее раковые клетки, сообщает Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г. Б. Елякова.

Учёные активно изучают Мировой океан как источник уникальных и сложных соединений для разработки новых лекарств от рака. Специалисты из ТИБОХ ДВО РАН сделали важное открытие: полисахарид из морской бактерии Cobetia marina может вызывать самоуничтожение клеток острого промиелоцитарного лейкоза, редкого вида рака крови.

Капсульный полисахарид, полученный из этой бактерии, замедляет рост клеток линии HL-60, которая служит моделью человеческого лейкоза. При этом вещество действует избирательно: оно почти не влияет на нормальные лимфоциты периферической крови. Это открытие может привести к созданию менее токсичного и более безопасного лекарства для пациентов.

Ранее исследователи из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона при Техасском университете обнаружили, что бактерия Fusobacterium nucleatum способна вводить раковые клетки в состояние временной «спячки», делая их невидимыми для иммунной системы и устойчивыми к химиотерапии.