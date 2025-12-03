Российские ученые нашли вещество, вызывающее гибель раковых клеток

Приморские исследователи обнаружили в морской бактерии вещество, уничтожающее раковые клетки, сообщает Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г. Б. Елякова.
Учёные активно изучают Мировой океан как источник уникальных и сложных соединений для разработки новых лекарств от рака. Специалисты из ТИБОХ ДВО РАН сделали важное открытие: полисахарид из морской бактерии Cobetia marina может вызывать самоуничтожение клеток острого промиелоцитарного лейкоза, редкого вида рака крови.
Капсульный полисахарид, полученный из этой бактерии, замедляет рост клеток линии HL-60, которая служит моделью человеческого лейкоза. При этом вещество действует избирательно: оно почти не влияет на нормальные лимфоциты периферической крови. Это открытие может привести к созданию менее токсичного и более безопасного лекарства для пациентов.
Ранее исследователи из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона при Техасском университете обнаружили, что бактерия Fusobacterium nucleatum способна вводить раковые клетки в состояние временной «спячки», делая их невидимыми для иммунной системы и устойчивыми к химиотерапии.