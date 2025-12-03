Российские ученые нашли вещество, вызывающее гибель раковых клеток

Капсульный полисахарид, полученный из этой бактерии, замедляет рост клеток линии HL-60, которая служит моделью человеческого лейкоза. При этом вещество действует избирательно: оно почти не влияет на нормальные лимфоциты периферической крови. Это открытие может привести к созданию менее токсичного и более безопасного лекарства для пациентов.