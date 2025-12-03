Самолет в Астану задержался в омской аэрогавани на 2 часа

Традиционные задержки рейсов случились в омской аэрогавани. С небольшим опозданием — на 30 и 35 минут — отправились самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 в Москву. Еще меньше отклонился от расписания авиалайнер в Санкт-Петербург: опоздание на 20 минут позволила себе компания «Россия». А больше всех не повезло пассажирам авиакомпании Qazaq Air — их самолет в столицу Республики Казахстан улетел на 2 часа позже заявленного времени.