Самолет в Астану задержался в омской аэрогавани на 2 часа

Помимо задержки рейса в Казахстан, опоздали с вылетом из Омска еще три авиалайнера.

Источник: Комсомольская правда

Четыре самолета улетели сегодня, 3 декабря, с опозданием из омского аэропорта. Самой существенной задержкой отметилась авиакомпания Qazaq Air, самолет которой опоздал с вылетом в Астану на 2 часа.

Традиционные задержки рейсов случились в омской аэрогавани. С небольшим опозданием — на 30 и 35 минут — отправились самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 в Москву. Еще меньше отклонился от расписания авиалайнер в Санкт-Петербург: опоздание на 20 минут позволила себе компания «Россия». А больше всех не повезло пассажирам авиакомпании Qazaq Air — их самолет в столицу Республики Казахстан улетел на 2 часа позже заявленного времени.