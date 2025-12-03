В ИГМУ открыли группу кратковременного пребывания для детей студентов

«Открытие такой группы — важный шаг в создании гибкой и поддерживающей среды для наших студентов. Мы понимаем, как сложно совмещать родительские обязанности с освоением ответственной профессии медика. Этот проект позволит молодым родителям сосредоточиться на учебе, будучи уверенными в безопасности и присмотре за их детьми», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.