В ИГМУ открыли группу кратковременного пребывания для детей студентов

Иркутская область, НИА-Байкал — На базе Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) Минздрава России открыта группа кратковременного пребывания для детей.

Источник: НИА Байкал

Этот социальный проект направлен на поддержку молодых студенческих семей. Главная цель создания группы — обеспечить студентам-родителям возможность совмещать заботу о детях с непрерывным и качественным получением медицинского образования.

Услуга доступна для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Группа расположена в специально оборудованном помещении в здании студенческого общежития ИГМУ, которое полностью соответствует всем требованиям для организации пребывания детей дошкольного возраста.

Пространство оснащено необходимой мебелью, развивающими материалами, книгами, игрушками и играми, направленными на развитие логики, моторики, творческих и социальных навыков. Работу с детьми ведет квалифицированный педагог.

«Открытие такой группы — важный шаг в создании гибкой и поддерживающей среды для наших студентов. Мы понимаем, как сложно совмещать родительские обязанности с освоением ответственной профессии медика. Этот проект позволит молодым родителям сосредоточиться на учебе, будучи уверенными в безопасности и присмотре за их детьми», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

Группа работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Максимальная продолжительность одного посещения составляет 4 часа. Вся подробная информация о правилах пребывания и записи доступна в разделе поддержки молодых семей («единое окно») на официальном сайте ИГМУ.

Реализация проекта соответствует целям и задачам национального проекта «Семья».