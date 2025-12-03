Пожилая красноярка не послушала полицейских и лишилась 1,5 млн рублей

В ноябре 84-летняя женщина пришла в один из банков Красноярска с просьбой снять со счета более 1 млн рублей. Сотрудникам финансовой организации пенсионерка сообщила, что деньги ей нужны для установки памятников на могилы мужа и сына. Пожилая женщина была столь убедительна, что специалисты выдали ей требуемую сумму, однако на всякий случай направили к ней сотрудников полиции.