Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилая красноярка не послушала полицейских и лишилась 1,5 млн рублей

В Красноярске пенсионерка отдала мошенникам 1,5 млн рублей, несмотря на предостережения полицейских.

Источник: Freepik

Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

В ноябре 84-летняя женщина пришла в один из банков Красноярска с просьбой снять со счета более 1 млн рублей. Сотрудникам финансовой организации пенсионерка сообщила, что деньги ей нужны для установки памятников на могилы мужа и сына. Пожилая женщина была столь убедительна, что специалисты выдали ей требуемую сумму, однако на всякий случай направили к ней сотрудников полиции.

Пенсионерка заверила правоохранителей, что не находится под влиянием злоумышленников, знает о том, кто такие мошенники, и никому не отдаст свои сбережения. Однако в последний день осени она пришла в отдел полиции и заявила, что стала жертвой аферистов.

«Мошенники убедили пожилую красноярку перевести все сбережения на “безопасный счет”. В общей сложности пенсионерка отдала злоумышленникам более 1,5 млн рублей, которые сняла со счетов в нескольких банках», — сообщили в МВД.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».