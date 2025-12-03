Пожилая красноярка не послушала полицейских и лишилась 1,5 млн рублей

Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
В ноябре 84-летняя женщина пришла в один из банков Красноярска с просьбой снять со счета более 1 млн рублей. Сотрудникам финансовой организации пенсионерка сообщила, что деньги ей нужны для установки памятников на могилы мужа и сына. Пожилая женщина была столь убедительна, что специалисты выдали ей требуемую сумму, однако на всякий случай направили к ней сотрудников полиции.
Пенсионерка заверила правоохранителей, что не находится под влиянием злоумышленников, знает о том, кто такие мошенники, и никому не отдаст свои сбережения. Однако в последний день осени она пришла в отдел полиции и заявила, что стала жертвой аферистов.
«Мошенники убедили пожилую красноярку перевести все сбережения на “безопасный счет”. В общей сложности пенсионерка отдала злоумышленникам более 1,5 млн рублей, которые сняла со счетов в нескольких банках», — сообщили в МВД.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».