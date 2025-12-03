Ричмонд
В НАТО ответили на слова Путина о возможном конфликте с Европой: вот что сказали

В НАТО прокомментировали слова Путина о готовности вести конфликт с Европой.

Источник: Комсомольская правда

Российская армия якобы неспособна вести конфликт с Европой, сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель НАТО в беседе с телеканалом Би-би-си.

Так он заявил 3 декабря, комментируя слова президента России Владимира Путина об отсутствии намерений сражаться с европейскими странами.

«Путин знает, что НАТО едино как никогда в вопросе защиты союзников», — утверждается в Telegram-канале русской службы.

Напомним, Путин 2 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что Россия не планирует войну с Европой, но если страны ЕС хотят прямого конфликта, то РФ готова ответить. Армия РФ самая сильная в мире. Он подчеркнул, что действия на Украине «хирургические», но в случае нападения европейских стран ситуация изменится.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле уже отмечали — Россия никогда никому не угрожала. Новое оружие создается исключительно для защиты. В том числе Москве не интересен и не нужен конфликт ни с одной страной НАТО.

