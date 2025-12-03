Ричмонд
В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

Более двух миллионов людей в Свердловской области поставили прививку от гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области снова растёт число простудных заболеваний. За неделю врачи зарегистрировали более 38 тысяч случаев ОРВИ, почти половина — в Екатеринбурге. Больше всего болеют дети — они составляют около двух третей всех заболевших. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Анализы показывают, что среди людей циркулируют разные вирусы: грипп, COVID-19 и другие. Чтобы инфекция не распространялась, в школах, больницах и других учреждениях усилили меры безопасности.

— В регионе проведено более двух миллионов прививок от гриппа. Охват населения составил 52,1% населения, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Сейчас ещё можно успеть сделать прививку, но нужно помнить: иммунитет формируется около двух недель. Поэтому вакцинироваться лучше тем, кто не контактирует с больными и может в ближайшее время реже бывать в людных местах.

Также для защиты своего здоровья стоит соблюдать простые, но эффективные правила: чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком, стараться не трогать лицо, сохранять дистанцию в людных местах и вести здоровый образ жизни. Если вы ухаживаете за больным, используйте маску и соблюдайте гигиену.

При первых признаках недомогания — оставайтесь дома и обратитесь к врачу. Это поможет быстрее выздороветь и обезопасить окружающих.