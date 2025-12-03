Ричмонд
Состояние воздуха начали контролировать еще в трех городах Беларуси

Еще в трех городах Беларуси начали мониторить качество воздуха — вот в каких.

Источник: Комсомольская правда

Состояние воздуха начали контролировать еще в трех городах Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В стране с 1 декабря 2025 года вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 441-ОД от 21 ноября 2025 года «О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха». Данным документом были установлены количество, а также местонахождение пунктов наблюдений мониторинга атмосферного воздуха, перечень параметров и периодичность наблюдений, перечень организаций, которые осуществляют проведение мониторинга атмосферного воздуха.

В частности, в перечень были включены три белорусских города: Глубокое (Витебская область), Осиповичи (Могилевская область), Петриков (Гомельская область). Вместе с тем дополнительные пункты мониторинга воздуха были установлены в Бобруйске и Жлобине.

