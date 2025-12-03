Состояние воздуха начали контролировать еще в трех городах Беларуси

В стране с 1 декабря 2025 года вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 441-ОД от 21 ноября 2025 года «О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха». Данным документом были установлены количество, а также местонахождение пунктов наблюдений мониторинга атмосферного воздуха, перечень параметров и периодичность наблюдений, перечень организаций, которые осуществляют проведение мониторинга атмосферного воздуха.