За сутки в Ростовской области потушили четыре пожара

Четыре пожара за сутки в Ростовской области тушили 60 спасателей.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 2 декабря, пожарно-спасательные подразделения МЧС по Ростовской области ликвидировали четыре техногенных пожара. В тушении участвовали 60 человек и 15 единиц техники, сообщили в ведомстве.

Напомним, вечером 1 декабря в Ростове-на-Дону из-за возгорания в квартире высотки на улице Миронова эвакуировали 30 человек. Огонь тушили 21 пожарный с привлечением семи единиц техники.

По прогнозу МЧС, 3 декабря в регионе облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. В отдельных районах ожидается туман, на севере гололедно изморозевые явления.

После атак БПЛА 20 жителей Таганрога полностью утратили имущество.

«Спасибо за сына, который спас жизни»: 18-летнего студента из Таганрога, который погиб после атаки БПЛА, похоронили с гитарой.

