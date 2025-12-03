За сутки в Ростовской области потушили четыре пожара

За минувшие сутки, 2 декабря, пожарно-спасательные подразделения МЧС по Ростовской области ликвидировали четыре техногенных пожара. В тушении участвовали 60 человек и 15 единиц техники, сообщили в ведомстве.
Напомним, вечером 1 декабря в Ростове-на-Дону из-за возгорания в квартире высотки на улице Миронова эвакуировали 30 человек. Огонь тушили 21 пожарный с привлечением семи единиц техники.
По прогнозу МЧС, 3 декабря в регионе облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. В отдельных районах ожидается туман, на севере гололедно изморозевые явления.
