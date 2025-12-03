Учила детей читать, а стала «Ночной ведьмой»

Лётчица Прасковья Прокопьева, которую все знали как Пану Прокопьеву, родилась в Иркутской губернии. Её короткая, но яркая жизнь, оборвавшаяся в небе над Керчью, оставила неизгладимый след в истории. Подробнее читайте на irk.aif.ru.
Отличница, комсомолка, спортсменка.
Пана Прокопьева родилась 23 октября 1919 года в скромной крестьянской семье в селе Березняки Нижнеилимского района Иркутской губернии. С детства она отличалась упорством и активностью. В школе была отличницей и бессменным комсомольским вожаком, вступив в ряды комсомола уже в шестом классе. Окончив семилетку, юная Прасковья отправилась в Черемхово, чтобы поступить в педагогическое училище. В своих дневниковых записях она мечтала о сцене или спорте.
Закончив в 1938 году училище с отметками «отлично», она проработала учителем начальных классов в Черемховской школе № 25, выпуская четвёртый класс. Ей прочили блестящую административную карьеру по комсомольской линии, но встреча, изменившая её жизнь, была уже не за горами.
Болела небом.
На Черемховском вокзале в конце сентября 1938 года Пана встретила легендарных лётчиц: Валентину Гризодубову, Марину Раскову и Полину Осипенко. Они возвращались из беспосадочного перелёта Москва — Дальний Восток. Их рассказы, отвага и молодость (самой старшей, Гризодубовой, было всего 26 лет) глубоко впечатлили Пану. Именно тогда она «заболела небом».
Оканчивая педагогическое училище, девушка параллельно начала заниматься в Черемховском аэроклубе. Всего через восемь месяцев после первого прыжка с парашютом, в 19-летнем возрасте она совершила первый самостоятельный полёт, освоив даже «слепые» полёты. В 1939 году, получив удостоверение лётчика-инструктора, она была направлена в школу штурманов в Херсоне. Окончив её, Прокопьева вновь вернулась в Черемхово, ненадолго продолжив преподавать в школе. Начало Великой Отечественной войны Пана встретила в Иркутске, работая инструктором обкома комсомола.
«Ночные ведьмы»: фронтовая стезя.
В первый же день войны Пана Прокопьева обратилась в военкомат, настаивая на отправке на фронт. Однако её профессиональные навыки пригодились в другом месте: девушку командировали в Монголию, где она обучала будущих лётчиков для фронта и перевозила гражданские грузы по отдалённым аймакам.
В начале 1943 года Пана узнала о существовании 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка — легендарных «Ночных ведьм», созданного Мариной Расковой. Не теряя времени, она написала письмо Расковой и уже весной получила долгожданный вызов и направление на передовую. Так сибирский учитель и лётчик-инструктор стала частью одного из самых знаменитых подразделений Великой Отечественной.
На хрупких тихоходных самолётах У-2 (По-2), вооружённых лишь 200−250 килограммами бомб, без пулемётов и пушек, Пана Прокопьева и её боевые подруги совершали ночные вылеты, сбрасывая смертоносный груз на позиции противника. Разглядеть их в тёмном небе было почти невозможно, и за это фашисты прозвали их «ночными ведьмами», одновременно боясь и уважая. Немецкое командование даже обещало Железный крест за сбитый самолёт «ведьм». Пана принимала участие в ожесточённых боях за освобождение Кубани и Крыма.
«Ветер развеял их пепел».
Последнее письмо с фронта родные Паны получили 24 марта 1944 года. Ровно за год до Победы, в ночь с 8 на 9 апреля 1944 года гвардии младший сержант Прасковья Прокопьева и её напарница, Герой Советского Союза Евгения Руднева, вылетели на боевое задание. Им предстояло бомбить стратегический объект в посёлке Булганак под Керчью. Погода была безоблачной, и в ночном небе всё просматривалось отлично. На обратном пути их самолёт попал в перекрёстный огонь немецкой зенитной батареи, освещённый прожекторами. Самолёт вспыхнул и рухнул на землю.
«Ваша дочь погибла за Родину. Хоронить нам её не пришлось. Она сгорела вместе с Женей Рудневой, и ветер развеял их пепел», — писала Евдокия Рачкевич, комиссар полка, спустя три месяца матери Паны.
В 1966 году, благодаря 20-летним поискам Евдокии Рачкевич, удалось установить правду. Самолёт упал в центре Керчи между зданием горкома партии и каменной стеной. Местные жители похоронили погибших. Пана сгорела в машине, а Женю отбросило на несколько метров. Керчинцы, обнаружив в самолёте лишь сапоги большого размера и обгоревшие останки, ошибочно решили, что это мужчина, и похоронили Пану как неизвестного солдата в братской могиле на военно-гражданском кладбище. Евгению Рудневу похоронили в парке имени Ленина.
Пана Прокопьева не дожила всего два дня до полного освобождения крымского города. Её имя увековечено в названии улиц в родном посёлке Березняки Нижнеилимского района и в Керчи. На здании Черемховского педагогического колледжа установлена мемориальная доска с именем и фотографией этой бесстрашной героини.