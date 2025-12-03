Учила детей читать, а стала «Ночной ведьмой»

Последнее письмо с фронта родные Паны получили 24 марта 1944 года. Ровно за год до Победы, в ночь с 8 на 9 апреля 1944 года гвардии младший сержант Прасковья Прокопьева и её напарница, Герой Советского Союза Евгения Руднева, вылетели на боевое задание. Им предстояло бомбить стратегический объект в посёлке Булганак под Керчью. Погода была безоблачной, и в ночном небе всё просматривалось отлично. На обратном пути их самолёт попал в перекрёстный огонь немецкой зенитной батареи, освещённый прожекторами. Самолёт вспыхнул и рухнул на землю.