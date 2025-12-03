Выяснилось, что экс-футболист «Локомотива» Исо Каньенда оказался жив

Карьера Каньенды связана с несколькими российскими клубами. Он выступал за КАМАЗ, волгоградский «Ротор», а в 2005 году стал бронзовым призёром чемпионата России, играя за московский «Локомотив». Завершил спортивный путь в 2017 году в составе малавийского клуба «Би Форвард Уондерерс».