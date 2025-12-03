Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что экс-футболист «Локомотива» Исо Каньенда оказался жив

Вокруг бывшего игрока «Локомотива» и «Ростова» Исо Каньенды возникла путаница: после сообщений о его смерти телеканал Luntha Television опроверг собственную информацию и извинился перед семьёй спортсмена и зрителями.

Вокруг бывшего игрока «Локомотива» и «Ростова» Исо Каньенды возникла путаница: после сообщений о его смерти телеканал Luntha Television опроверг собственную информацию и извинился перед семьёй спортсмена и зрителями.

По уточнённым данным, Каньенда проходит лечение от рака печени в Великобритании. Его официальные представители подтвердили, что состояние тяжёлое, но футболист продолжает борьбу с болезнью.

Карьера Каньенды связана с несколькими российскими клубами. Он выступал за КАМАЗ, волгоградский «Ротор», а в 2005 году стал бронзовым призёром чемпионата России, играя за московский «Локомотив». Завершил спортивный путь в 2017 году в составе малавийского клуба «Би Форвард Уондерерс».

За сборную Малави Каньенда провёл 60 матчей и забил 19 голов, став одним из заметных игроков национальной команды.

Читайте также: Тюремная надзирательница призналась в сексе с зеком и передаче наркотиков.