Выяснилось, что экс-футболист «Локомотива» Исо Каньенда оказался жив

Вокруг бывшего игрока «Локомотива» и «Ростова» Исо Каньенды возникла путаница: после сообщений о его смерти телеканал Luntha Television опроверг собственную информацию и извинился перед семьёй спортсмена и зрителями.
По уточнённым данным, Каньенда проходит лечение от рака печени в Великобритании. Его официальные представители подтвердили, что состояние тяжёлое, но футболист продолжает борьбу с болезнью.
За сборную Малави Каньенда провёл 60 матчей и забил 19 голов, став одним из заметных игроков национальной команды.
