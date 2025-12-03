В Городском музее Григория Шелехова проведут капитальный ремонт

Работы пройдут с января по октябрь в рамках госпрограммы «Развитие культуры» и нацпроекта «Семья». Финансирование составит почти 8,9 млн рублей, сообщает пресс-служба областного Правительства. Планируется выполнить отделку помещений, установить металлические утепленные наружные дверные блоки, восстановить лакокрасочное покрытие фасадов и провести ремонт цоколя.
«Здание за более чем 20 лет эксплуатации ни разу капитально не ремонтировали. За это время деревянный фасад обветшал, местами прогнили обшивочные рейки, разрушилась отмостка, а ограждающие конструкции требуют дополнительного утепления. Благодаря нацпроекту эти проблемы решатся», — отметил первый замминистра строительства Алексей Изотов.
Фонды музея насчитывают свыше 53 тысяч единиц хранения, включая уникальные коллекции об истории исследовательских экспедиций Сибири и Дальнего Востока, Иркутской губернии, становлении современного города и населенных пунктов Шелеховского района, материалы о жизни Григория Шелехова, а также экспонаты, посвященные дружественным отношениям с городами-побратимами. Особо ценным предметом коллекции является икона «Три святителя» второй половины XVIII века, подтвержденная сертификатом подлинности.
Название «Три святителя» носил галиот, на котором Григорий Шелехов отправился в экспедицию на остров Кадьяк. «Музей ежегодно посещает около 14 тысяч жителей и гостей территории. Это востребованное учреждение, где с любовью сохраняют историческое и культурное наследие Шелеховского района. Его фонды постоянно обновляются и пополняются новыми уникальными предметами. После ремонта музей станет более привлекательным для посетителей», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
В 2025 году музей занял третье место в Первом региональном конкурсе Туристических маршрутов, представив проект маршрута «Виват Российскому Колумбу». Он соединяет музей Шелехова в самом городе и ключевые места Иркутска.