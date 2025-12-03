В Городском музее Григория Шелехова проведут капитальный ремонт

Название «Три святителя» носил галиот, на котором Григорий Шелехов отправился в экспедицию на остров Кадьяк. «Музей ежегодно посещает около 14 тысяч жителей и гостей территории. Это востребованное учреждение, где с любовью сохраняют историческое и культурное наследие Шелеховского района. Его фонды постоянно обновляются и пополняются новыми уникальными предметами. После ремонта музей станет более привлекательным для посетителей», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.