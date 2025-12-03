Курорты ММК стали лауреатами Международной премии Russian Event Awards

Два курорта ММК стали лауреатами престижной премии.
Горнолыжные курорты Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК», Челябинская область) в Абзаково и Банном стали лауреатами XIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards — 2025. Финал конкурса прошел в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе комбината.
«ООО “Санаторий Юбилейный” (курорт “Банное”) по итогам премии завоевало вторе место в номинации “Лучшее средство размещения для проведения турсобытия”. Также лауреатом премии стал горнолыжный курорт Абзаково, занявший второе место в номинации “Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия”», — уточнили в пресс-службе «ММК». В 2024 году курорт на Банном занял третье место в той же номинации.
В 2025 году на участие в премии было подано 473 проекта из 63 субъектов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь и Южной Осетии. До финального этапа были допущены 370 проектов. Организацию финальных мероприятий обеспечили Министерство туризма и промыслов Нижегородской области, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур».
Международная премия в сфере событийного туризма Russian Event Awards была учреждена в 2012 году по инициативе Геннадия Шаталова как отраслевой конкурс, присуждающий награды по итогам открытого отбора проектов за вклад в развитие событийного туризма. До 2022 года премия проводилась в формате Национальной.