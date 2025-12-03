Курорты ММК стали лауреатами Международной премии Russian Event Awards

В 2025 году на участие в премии было подано 473 проекта из 63 субъектов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь и Южной Осетии. До финального этапа были допущены 370 проектов. Организацию финальных мероприятий обеспечили Министерство туризма и промыслов Нижегородской области, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур».