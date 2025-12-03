Ричмонд
Уиткофф и Кушнер в Москве ели пермские посикунчики

Посикунчики, а также ушки с грибами — традиционные для пермской кухни блюда — отведали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время визита в Москву. Меню их обеда изучили журналисты РИА «Новости».

Посикунчики московские повара начинили крабом.

«В меню вошли блюда русской кухни: салаты “Столичный”, “Мимоза”, “Рассолье”, посикунчики с крабом, пельмени с грибами, перепелка, фаршированная гречкой, кулебяка из трех видов рыб, палтус на пару и филе оленя», — пишет агентство. Посикунчиками называют традиционные пермские жареные мясные пирожки, отмечает РИА. Пельмени с грибами в коми-пермяцкой кухне называются ушки.

Обедали гости из США в одном из ресторанов рядом с Кремлем. Как сообщалось ранее, они потратили на обед около 25 тысяч рублей. В Россию Уиткофф и Кушнер прилетели для переговоров с президентом Владимиром Путиным.

