В Приангарье осудили обвиняемого в покушении на убийство экс-жены и детей

Балаганский районный суд вынес обвинительный приговор 60-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство своей бывшей супруги и её четверых детей, а также в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Суд установил, что 27 января 2025 года мужчина приехал к 36-летней бывшей жене в дом на улице Орджоникидзе в посёлке Балаганск. В ходе конфликта он облил пол в комнате легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг дом, после чего скрылся, заблокировав входную дверь снаружи металлическим ломом.
Женщина и её дети в возрасте 1,5 года, 5, 6 и 7 лет оказались в ловушке. Спастись им удалось только через окно. В результате происшествия все пятеро получили множественные ожоги и порезы. Материальный ущерб, причиненный поджогом, превысил 66 тысяч рублей.
После задержания полицией обвиняемый был взят под стражу.
Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После отбытия основного срока ему также назначено ограничение свободы сроком на 1 год.
