В Приангарье осудили обвиняемого в покушении на убийство экс-жены и детей

Женщина и её дети в возрасте 1,5 года, 5, 6 и 7 лет оказались в ловушке. Спастись им удалось только через окно. В результате происшествия все пятеро получили множественные ожоги и порезы. Материальный ущерб, причиненный поджогом, превысил 66 тысяч рублей.