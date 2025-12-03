Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Иначе разбудите Ягуара»: Президент Колумбии резко ответил на угрозы Трампа

Президент Петро: Атаки США по наземным целям в Колумбии будут объявлением войны.

Источник: Комсомольская правда

Американские атаки по наземным целям в Колумбии будут объявлением войны. Об этом в соцсети Х заявил президент Колумбии Густаво Петро, резко отвечая на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа.

Обращаясь к американскому лидеру, Петро пообещал показать ему, как уничтожают по одной нарколаборатории каждые 40 минут.

«Но не угрожайте нашему суверенитету, иначе вы разбудите Ягуара. Нападение на наш суверенитет — это объявление войны», — предупредил президент Колумбии.

Вместе с тем, Петро заверил, что он не хочет прерывать двухвековые дипломатические отношения с США.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил главу Колумбии Густаво Петро в поощрении производства наркотиков, а также пригрозил применением силовых мер, если наркотрафик продолжится.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше