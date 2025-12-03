«Иначе разбудите Ягуара»: Президент Колумбии резко ответил на угрозы Трампа

Американские атаки по наземным целям в Колумбии будут объявлением войны. Об этом в соцсети Х заявил президент Колумбии Густаво Петро, резко отвечая на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа.
Обращаясь к американскому лидеру, Петро пообещал показать ему, как уничтожают по одной нарколаборатории каждые 40 минут.
«Но не угрожайте нашему суверенитету, иначе вы разбудите Ягуара. Нападение на наш суверенитет — это объявление войны», — предупредил президент Колумбии.
Вместе с тем, Петро заверил, что он не хочет прерывать двухвековые дипломатические отношения с США.
Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил главу Колумбии Густаво Петро в поощрении производства наркотиков, а также пригрозил применением силовых мер, если наркотрафик продолжится.